"Пророки апокалипсиса": Трамп в Давосе выступил против экоактивистов

Новости мира:Дональд Трамп в Давосе высказал свое мнение об экоактивистах.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экологических активистов, которые считают, что человечеству угрожает катастрофа из-за изменения климата.

Об этом сообщает CNN.

"Президент Дональд Трамп раскритиковал климатических активистов, назвав их "вечными пророками обреченности", во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе, повестка дня которого сосредоточена на борьбе с климатическим кризисом", - говорится в сообщении.

Выступая после климатической активистки Греты Тунберг, которая обвинила мировых лидеров в отсутствии борьбы с изменением климата, президент Трамп отверг призывы к срочным действиям.

"Мы должны отбросить вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчества относительно апокалипсиса. Сейчас не время для пессимизма, а для оптимизма", - отметил Трамп.