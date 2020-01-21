Скачать
Вторник, 21.01.2020
Глава Счетной палаты: В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов
Глава Счетной палаты: В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов
Безработица в Украине: в Минэкономики назвали основные причины
Безработица в Украине: в Минэкономики назвали основные причины
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки
Перекус на работе: идеи вкусных и питательных обедов
Перекус на работе: идеи вкусных и питательных обедов

"Пророки апокалипсиса": Трамп в Давосе выступил против экоактивистов

"Пророки апокалипсиса": Трамп в Давосе выступил против экоактивистов
17:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп в Давосе высказал свое мнение об экоактивистах.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал экологических активистов, которые считают, что человечеству угрожает катастрофа из-за изменения климата.

Об этом сообщает CNN.

"Президент Дональд Трамп раскритиковал климатических активистов, назвав их "вечными пророками обреченности", во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе, повестка дня которого сосредоточена на борьбе с климатическим кризисом", - говорится в сообщении.

"Наш дом по-прежнему горит": Тунберг в Давосе опять раскритиковала политиков

Выступая после климатической активистки Греты Тунберг, которая обвинила мировых лидеров в отсутствии борьбы с изменением климата, президент Трамп отверг призывы к срочным действиям.

"Мы должны отбросить вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчества относительно апокалипсиса. Сейчас не время для пессимизма, а для оптимизма", - отметил Трамп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Швейцария, Глобальное потепление, Давос, Дональд Трамп, Изменения Климата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 января
02 Алла Мазур после химиотерапии: телеведущая предстала в парике (Фото)
03 Китайский Новый год 2020: дата и традиции в год Белой Металлической Крысы
04 В Кремле прокомментировали возможность включения в состав РФ Украины и Белоруссии
05 Международный день объятий 2020: оригинальные поздравления в прозе и картинках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине разгулялся &quot;свинной&quot; грипп: что это такое и как себя уберечь
В Украине разгулялся "свинной" грипп
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (13.01 – 19.01.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
В Украине приняли Йованович с визитом (Фото)
В Украине приняли Йованович с визитом (Фото)
&quot;Особенные&quot;: актер Венсан Кассель обратился к украинцам (Видео)
"Особенные": актер Венсан Кассель обратился к украинцам (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь