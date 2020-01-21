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Выполнение условий Brexit: ЕС предупредил Британию

Выполнение условий Brexit: ЕС предупредил Британию
20:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Брюссель пригрозил Лондону санкциями в случае невыполнения условий Brexit-соглашения.

Еврокомиссия заявила, что готова применять штрафы или приостанавливать торговые льготы, если Лондон не будет выполнять условия соглашения о выходе из сообщества.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на Европейскую комиссию.

"Брюссель планирует применять штрафы или даже приостанавливать торговые льготы, если Великобритания не будет соблюдать условия запланированного соглашения после Brexit", - сообщила Европейская комиссия в понедельник.

Еврокомиссия настаивает на необходимости соблюдения Британией экологических, социальных и конкурентных правил сообщества. Брюссель с беспокойством воспринял заявление британского министра Саида Джавида о том, что после Brexit не будет никаких торговых согласований с ЕС.

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Еврокомиссия намерена отговорить Британию от нарушения правил будущего соглашения, создав совместный комитет, который будет решать споры путем консультаций или начинать судебное разбирательство в случае провала переговоров.

Комитет должен будет оценивать, касается ли этот вопрос законодательства ЕС, и в таком случае направлять производства в Суд ЕС в Люксембурге для вынесения обязательного решения или принять решение о разрешении спора.

Чтобы обеспечить соблюдение решений, комитет будет предоставлять стороне-нарушителю "разумный срок" для устранения нарушений. Если никакие действий не будут предприняты, комиссия сможет применить штрафные санкции.

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ЕС, Великобритания, Лондон, Brexit.
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