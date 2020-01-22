Скачать
Среда, 22.01.2020
Визит Зеленского в Израиль: в ОП не исключили встречи президента с Путиным
Визит Зеленского в Израиль: в ОП не исключили встречи президента с Путиным
Совет ассоциации Украина-ЕС: кто возглавит украинскую делегацию
Совет ассоциации Украина-ЕС: кто возглавит украинскую делегацию
Экс-тренер Кличко рассказал правду о спарринге Владимира с Уайлдером
Экс-тренер Кличко рассказал правду о спарринге Владимира с Уайлдером
"ЛитАкцент года - 2019": победители премии
"ЛитАкцент года - 2019": победители премии

Сассоли: Мы имеем мандат, чтобы развивать европейский проект

Сассоли: Мы имеем мандат, чтобы развивать европейский проект
14:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Европарламента заявил о запуске реформирования ЕС.

Европейский Союз нуждается в реформах и изменениях, включая усиление демократии.

Об этом заявил президент Европарламента Дэвид Сассоли во время дискуссии в среду на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

"Мы имеем мандат, чтобы развивать европейский проект. Но из-за экономического кризиса мы были не способны продвигаться вперед. Поэтому сейчас мы начали процесс реформ", - сказал президент Европарламента.

Он, в частности, отметил начало создания Конференции европейской демократии, которая будет включать широкий круг учреждений и граждан в системе управления ЕС.

Выполнение условий Brexit: ЕС предупредил Британию

"Все институты должны сосредоточиться на проведении реформ", - добавил Сассоли.

Он также напомнил, что сейчас в ЕС усиливается влияние национализма, который ослабляет сообщество.

"Сейчас наступил момент для проведения изменений", - подчеркнул президент Европарламента.

Как сообщалось 21-24 января во швейцарском Давосе проходит ежегодный Всемирный экономический форум.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Европарламент, Дэвид Сассоли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали ошибки, которые делают чай опасным напитком
02 Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
03 Врачи назвали целебные свойства помело
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 23 января
05 Загороднюк назвал главную причину отказа Украины от полного разведения сил
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине готовят новый выпуск еврооблигаций
В Украине готовят новый выпуск еврооблигаций
Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
Зима вернулась: прогноз погоды на ближайшие дни
Загороднюк назвал сроки перехода Генштаба на J-структуру
Загороднюк назвал сроки перехода Генштаба на J-структуру
Альбом Селены Гомес Rare возглавил чарт Billboard 200 (Видео)
Альбом Селены Гомес Rare возглавил чарт Billboard 200 (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь