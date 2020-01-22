Сассоли: Мы имеем мандат, чтобы развивать европейский проект

Европейский Союз нуждается в реформах и изменениях, включая усиление демократии.
Об этом заявил президент Европарламента Дэвид Сассоли во время дискуссии в среду на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
"Мы имеем мандат, чтобы развивать европейский проект. Но из-за экономического кризиса мы были не способны продвигаться вперед. Поэтому сейчас мы начали процесс реформ", - сказал президент Европарламента.
Он, в частности, отметил начало создания Конференции европейской демократии, которая будет включать широкий круг учреждений и граждан в системе управления ЕС.
"Все институты должны сосредоточиться на проведении реформ", - добавил Сассоли.
Он также напомнил, что сейчас в ЕС усиливается влияние национализма, который ослабляет сообщество.
"Сейчас наступил момент для проведения изменений", - подчеркнул президент Европарламента.
Как сообщалось 21-24 января во швейцарском Давосе проходит ежегодный Всемирный экономический форум.