Испанский премьер обозначил в Давосе приоритетные направления его страны

Новости мира:Педро Санчес назвал пять главных вызовов для страны на ближайшее десятилетие.

Премьер-министр Испании Педро Санчес на заседании Всемирного экономического форума в Давосе назвал пять главных вызовов для своего правительства, подчеркнув приверженность всеобъемлющему мультинационализму.

"Перед лицом националистического регресса во всех сферах деятельности мое правительство твердо привержено эффективной и всеобъемлющей мультинациональности", - заявил глава испанского правительства.

По словам премьер-министра, поскольку Испания - открытая страна, ее приоритеты на ближайшие десятилетия не отличаются от повестки дня других стран мира.

Главными пятью вызовами "для трансформации" страны премьер обозначил: экономический рост, развитие технологий, борьбу за экологию, гендерное равенство и социальная поддержка граждан.

Говоря о планах для укрепления экономики страны, Санчес подчеркнул, что добиваться экономического роста любой ценой, разделяя население на социальные слои и создавая больше бедного рабочего класса - неприемлемо для его правительства.

Санчес также сообщил о планах трансформировать экономику страны с помощью цифровых технологий: искусственного интеллекта, биоинженерии, робототехники.

"Через десятилетие наша производственная система, наша мобильность, наши города, наше состояние здоровья и уровень жизни в целом будут совершенно другими", - пообещал премьер.

Санчес на посту премьера уже второй раз посещает экономический форум в Давосе, но в этот раз он делает это уже после формирования в начале января первого левого, что нетипичного для современного Евросоюза, коалиционного правительства.

Как сообщалось, 21-24 января во швейцарском Давосе проходит ежегодное заседание Всемирного экономического форума.