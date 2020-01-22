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Грядут "выдающиеся" изменения: Трамп говорит о "несправедливом" отношении ВТО к США

Грядут "выдающиеся" изменения: Трамп говорит о "несправедливом" отношении ВТО к США
15:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:Трамп планирует обсудить план изменений с руководством Всемирной торговой организации.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил, что в ближайшее время обсудит план "выдающихся" изменений для ВТО с руководством организации.

"Мы сделаем кое-что, по моему мнению, очень выдающееся. Он (гендиректор ВТО Роберту Азеведу - ред.) и много его представителей приедет в Вашингтон, возможно на следующей неделе, возможно через неделю, и мы начнем работу над этим", - заявил Трамп, выступая на пресс-конференции в Давосе.

Президент США не пояснил, о каких именно изменениях для ВТО пойдет речь.

"ВТО была очень несправедлива к США многие-многие годы", - добавил Трамп.

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Он отметил, что из-за статуса развивающейся экономики Китай и Индия получают значительные преимущества, в то время как США - нет.

Гендиректор ВТО Роберту Азеведу, принявший участие в пресс-конференции, также заявил, что для ВТО настало время меняться.

"Было бы справедливо сказать, мы говорим об этом уже некоторое время, что, если многосторонняя система, если ВТО должна играть свою роль в современной глобальной экономике, ей нужно обновляться, меняться, реформироваться", - заявил Азеведу.

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"Я буду вместе с президентом Трампом при первой возможности обсуждать, что нужно изменить", - отметил он.

Глава ВТО заявил, что переговоры об изменениях организация будет вести не только с США.

"Конечно, я буду говорить со всеми остальными членами ВТО, чтобы убедиться, что они понимают, что это серьезно", - сказал он.

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ВТО, Давос, Дональд Трамп, Роберту Азеведу.
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