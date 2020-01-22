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В МИД ФРГ отреагировали на вирус в Китае: Для нас риск очень низок

В МИД ФРГ отреагировали на вирус в Китае: Для нас риск очень низок
15:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:МИД ФРГ не видит причин для официального предупреждения туристов в связи с новым коронавирусом.

МИД ФРГ не видит причин для официального предупреждения туристов в связи с коронавирусом, заявила официальный представитель министерства Мария Адебар.

"Сегодня утром мы провели превентивное кризисное заседание с участием ведущих статс-секретарей и представителей института Роберта Коха, мы подключили к совещанию региональных врачей из Пекина и Джакарты. Мы регулярно обновляем наши рекомендации для туристов и в настоящее время не видим причин для предупреждения", - сказала Адебар журналистам в среду.

В свою очередь представитель пресс-службы министерства здравоохранения Ханно Каутц сказал, что причин для паники нет.

"Риск для населения Германии очень низок", - сказал он.

Опасный вирус из Китая: Турция приняла меры

Вспышка пневмонии в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, 440 человек заразились вирусом, девять человек погибли. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному - в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. СМИ сообщали о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендовала ограничить поездки и торговлю в связи с этой вспышкой.

Роспотребнадзор ранее заявлял, что российские лаборатории располагают всем необходимым для раннего выявления нового опасного коронавируса из КНР, унесшего жизни уже нескольких человек.

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Германия, Китай, ФРГ, Вирус, Коронавирус.
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