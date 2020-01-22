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Виза теперь дороже: Литва приняла решение об изменении консульского сбора

Виза теперь дороже: Литва приняла решение об изменении консульского сбора
16:36 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Новости мира:Правительство Литвы повысило консульский сбор за рассмотрение заявлений на получение визы в 2 раза.

Правительство Литвы в среду приняло решение о повышении консульского сбора за рассмотрение заявлений на получение национальной визы с 60 до 120 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

МИД пояснил, что это решение было принято, учитывая время, потраченное консульским служащим на рассмотрение и обработку заявлений на национальную визу.

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В частности, на обработку такого запроса в среднем может понадобиться 2-3 часа, тогда как средняя стоимость часа работы консульского служащего составляет около 43 евро.

Кроме того, решением правительства повышен размер консульского сбора за рассмотрение заявки на получение шенгенской визы от 60 до 80 евро. 

Также увеличена плата за шенгенскую визу для детей от шести до двенадцати лет. Цена вырастет с 35 до 40 евро.

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Виза, Литва, Шенген.
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