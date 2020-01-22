Скачать
Среда, 22.01.2020
Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
Эпидемия в Китае: МИД рекомендует воздержаться от поездок в Ухань
Эпидемия в Китае: МИД рекомендует воздержаться от поездок в Ухань
Киев-Баскет досрочно пробился в плей-офф Кубка Европы ФИБА
Киев-Баскет досрочно пробился в плей-офф Кубка Европы ФИБА
Рок-группа Aerosmith начала 2020 год со скандала: подробности
Рок-группа Aerosmith начала 2020 год со скандала: подробности

Лидер итальянских популистов решил сложить полномочия

Лидер итальянских популистов решил сложить полномочия
20:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Лидер "Движения 5 звезд" Ди Майо покидает свой пост, но остается главой МИД Италии.

Итальянский политик Луиджи Ди Майо покидает пост лидера "Движения 5 звезд", но при этом он сохранит должность министра иностранных дел Италии в правительстве Джузеппе Конте.

Об уходе с поста лидера "Движения 5 звезд" Ди Майо сообщил в среду на партийном мероприятии в Риме.

Слухи о возможной отставке Ди Майо появлялись в итальянской прессе на протяжении нескольких дней. По данным некоторых СМИ, Ди Майо решил отказаться от лидерства в партии, так как ему сложно справляться одновременно и с управлением партией, и с государственными обязанностями.

СМИ сообщали, что исполнять обязанности лидера партии будет заместитель министра внутренних дел Италии Вито Крими. В середине марта пройдут выборы нового главы партии, отмечают СМИ.

Похищение мигрантов: Сальвини готов предстать перед судом

Премьер-министр Италии Конте ранее заявил, что он будет уважать решение Ди Майо, если тот решится на отставку. "Меня это огорчает в личном плане", - отметил он.

Ди Майо вступил в "Движение 5 звезд" в 2007 году, а в 2017 году возглавил эту партию. В 2018 году он вошел в правительство Конте в должности министра труда и социальной политики. С сентября 2019 года он возглавляет МИД Италии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Движение 5 звезд, Джузеппе Конте, Луиджи Ди Майо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали ошибки, которые делают чай опасным напитком
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 23 января
03 Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
04 Маникюр 2020: тренды френча тонкими линиями (Фото)
05 Как предотвратить образование тромбов?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: погиб военнослужащий ВСУ
День в ООС: погиб военнослужащий ВСУ
Два самых молодых премьера в мире встретились в Давосе
Два самых молодых премьера в мире встретились в Давосе
Не спешите в Испанию: МИД предупреждает украинцев
Не спешите в Испанию: МИД предупреждает украинцев
Самый большой и чувствительный: в Китае запустили огромный телескоп
Самый большой и чувствительный: в Китае запустили огромный телескоп
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь