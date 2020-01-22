Лидер итальянских популистов решил сложить полномочия

Новости мира:Лидер "Движения 5 звезд" Ди Майо покидает свой пост, но остается главой МИД Италии.

Итальянский политик Луиджи Ди Майо покидает пост лидера "Движения 5 звезд", но при этом он сохранит должность министра иностранных дел Италии в правительстве Джузеппе Конте.

Об уходе с поста лидера "Движения 5 звезд" Ди Майо сообщил в среду на партийном мероприятии в Риме.

Слухи о возможной отставке Ди Майо появлялись в итальянской прессе на протяжении нескольких дней. По данным некоторых СМИ, Ди Майо решил отказаться от лидерства в партии, так как ему сложно справляться одновременно и с управлением партией, и с государственными обязанностями.

СМИ сообщали, что исполнять обязанности лидера партии будет заместитель министра внутренних дел Италии Вито Крими. В середине марта пройдут выборы нового главы партии, отмечают СМИ.

Премьер-министр Италии Конте ранее заявил, что он будет уважать решение Ди Майо, если тот решится на отставку. "Меня это огорчает в личном плане", - отметил он.

Ди Майо вступил в "Движение 5 звезд" в 2007 году, а в 2017 году возглавил эту партию. В 2018 году он вошел в правительство Конте в должности министра труда и социальной политики. С сентября 2019 года он возглавляет МИД Италии.