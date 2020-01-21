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Похищение мигрантов: Сальвини готов предстать перед судом

Похищение мигрантов: Сальвини готов предстать перед судом
11:13 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Сенате Италии одобрили проведение расследования против Сальвини.

Комитет Сената Италии официально одобрил проведение расследования в отношении лидера ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини, обвиняемого в похищении мигрантов, которых высаживали с корабля итальянской береговой охраны "Бруно Грегоретти" в июле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Депутаты "Лиги" голосовали за снятие иммунитета с Сальвини по требованию своего лидера, который заявил, что хочет предстать перед судом.

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В феврале вопрос о снятии иммунитета с Сальвини будет решать нижняя палата парламента.

Напомним, Сальвини позволил сойти на берег 116 мигрантам только после того, как Германия, Португалия, Франция, Люксембург и Ирландия согласились принять большинство из них.

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Сальвини, который тогда был министром внутренних дел, пытался перекрыть кораблям с иммигрантами доступ к итальянским портам.

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Мигранты, Италия, Лига Севера, Маттео Сальвини.
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