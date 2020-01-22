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Законопроект о Brexit отправили королеве

Законопроект о Brexit отправили королеве
22:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Британский парламент завершает работу над законопроектом по выходу из ЕС.

Британские законодатели в обеих палатах парламента завершают работу над законопроектом по Brexit, сообщил в среду британский министр по Brexit Стивен Баркли.

"Сегодня парламент завершил последний этап рассмотрения законопроекта по Brexit и в палате общин, и в палате лордов. Теперь он будет направлен королеве для того, чтобы получить королевское согласие", - сказал министр в обращении, размещенном в его Твиттере.

"Мы обещали реализовать Brexit, и мы находимся на пути к выходу (из ЕС) 31 января", - добавил он.

Как сообщил британский телеканал Sky News, законопроект премьера Британии Бориса Джонсона преодолел последнее "препятствие в парламенте" и теперь может обрести силу закона.

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Теперь эта сделка должна пройти ратификацию в Европейском Парламенте. Как ожидается, ее рассмотрение может пройти на 29 января.

Затем Великобритания и ЕС должны будут заключить торговое соглашение в переходный период после Brexit, который продлится до конца этого года.

Ранее в январе члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза.

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Правительство Великобритании представило в парламент выработанный Джонсоном и ЕС обновленный вариант соглашения по Brexit 20 декабря прошлого года.

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия Джонсона - ярого сторонника Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 января 2020 года.

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ЕС, Елизавета II, Brexit, Стивен Баркли.
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