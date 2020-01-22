Скачать
Среда, 22.01.2020
Визит Зеленского в Израиль: в ОП не исключили встречи президента с Путиным
Визит Зеленского в Израиль: в ОП не исключили встречи президента с Путиным
Совет ассоциации Украина-ЕС: кто возглавит украинскую делегацию
Совет ассоциации Украина-ЕС: кто возглавит украинскую делегацию
Экс-тренер Кличко рассказал правду о спарринге Владимира с Уайлдером
Экс-тренер Кличко рассказал правду о спарринге Владимира с Уайлдером
"ЛитАкцент года - 2019": победители премии
"ЛитАкцент года - 2019": победители премии

Угрозы Трампа: США примут меры, если они не смогут договориться с ЕС

Угрозы Трампа: США примут меры, если они не смогут договориться с ЕС
15:35 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:Соединенные Штаты введут высокие тарифы на импорт, если они не смогут заключить торговое соглашение с Европейским Союзом.

Соединенные Штаты введут высокие тарифы на импорт товаров из Европейского Союза, если блок не согласится на торговое соглашение.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"С Европой было очень, очень трудно иметь дело", - заявил Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Грядут "выдающиеся" изменения: Трамп говорит о "несправедливом" отношении ВТО к США

Он пожаловался, что страны ЕС экспортируют в США гораздо больше, чем наоборот. Трамп заявил, что до сих пор сдерживал себя, поскольку был занят заключением недавнего торгового соглашения с Китаем.

"Если у нас что-то не получится, нам придется принять меры, и в результате будут очень высокие тарифы на автомобили и другие вещи, которые поступают в нашу страну", - сказал Трамп.

Президент США, однако, добавил, что верит, что ЕС в конце концов пойдут на соглашение. "Они согласятся, потому что должны", - сказал он.

Исторический визит: госсекретарь США впервые посетит Беларусь

США и ЕС являются основными торговыми партнерами. Товарооборот между ними составил почти 1,3 трлн долларов в 2018 году.

Ожидается, что достичь торгового соглашения будет сложно, поскольку Брюссель хочет исключить свой сельскохозяйственный сектор из документа, тогда как Вашингтон стремится защитить свой рынок для публичных тендеров.

Администрация Трампа уже угрожала ЕС тарифами на автомобили в размере 25% в прошлом году, но так их и не применила.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, США, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали ошибки, которые делают чай опасным напитком
02 Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
03 Врачи назвали целебные свойства помело
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 23 января
05 Загороднюк назвал главную причину отказа Украины от полного разведения сил
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине готовят новый выпуск еврооблигаций
В Украине готовят новый выпуск еврооблигаций
Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
Зима вернулась: прогноз погоды на ближайшие дни
Загороднюк назвал сроки перехода Генштаба на J-структуру
Загороднюк назвал сроки перехода Генштаба на J-структуру
Альбом Селены Гомес Rare возглавил чарт Billboard 200 (Видео)
Альбом Селены Гомес Rare возглавил чарт Billboard 200 (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь