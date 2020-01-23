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Наступление Асада в Идлибе: ЕС грозит новыми санкциями

Наступление Асада в Идлибе: ЕС грозит новыми санкциями
14:30 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В ЕС говорят, что намерены продолжать санкции против режима Башара Асада до тех пор, пока не прекратятся обстрелы.

ЕС осуждает обстрелы мирного населения со стороны сил президента Сирии Башара Асада и его союзников и обещает продлить санкции против режима Асада.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

"В результате авиаударов сирийского режима и его соратников на северо-западе Сирии за последние несколько дней погибли по меньшей мере 35 человек, многие из которых гражданские, женщины и дети. Еще одно прекращения огня провалилось. Только за последний месяц было перемещено более 350 000 гражданских лиц", - говорится в заявлении.

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"Восстановление наступления в Идлибе, в частности неоднократные авиаудары и обстрелы, направленные на мирное население, являются неприемлемыми и должны прекратиться. ЕС будет продолжать санкции против режима Асада, пока эти жестокие атаки будут продолжаться", - добавили в службе.

Дипломаты ЕС отмечают крайней необходимости гарантировать "быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарных организаций, который позволит им поставлять гуманитарную помощь всем гражданам, которые нуждаются".

В то же время в Брюсселе подчеркнули: "гуманитарные коридоры" не могут заменить соблюдение международного гуманитарного права.

"Присутствие в Идлибе террористических групп из списка ООН вызывает озабоченность у всех. Однако борьба с этими группировками, уполномоченное ООН, не позволяет игнорировать международное гуманитарное право", - сказано в заявлении.

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Воздушные бомбардировки в Сирии происходят под руководством России. Москва также развернула спецназ на земле, чтобы продвинуться глубже на территорию повстанцев.

Целью наступления является восстановление контроля над главной магистралью, связывающей столицу Дамаск с северным городом Алеппо

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ЕС, ООН, Башар Асад, Идлиб, Санкции ЕС.
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