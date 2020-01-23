Лидера Каталонии лишили места в испанском парламенте

Новости мира:Суд Испании поддержал решение лишить Кима Торру места в региональном парламенте.

В Испании Верховный суд поддержал решение лишить лидера правительства Каталонии Кима Торру места в региональном парламенте до тех пор, пока не будет принято решение по существу. Об этом сообщает El Pais.

Защита Кима Торры просила приостановить действие постановления о его отстранении, но судьи единогласно отклонили запрос.

Своим шагом суд поддержал решение ЦИК Испании, который в начале января постановил забрать у Торры мандат после того, как каталонский суд запретил ему в декабре занимать государственные должности в течение 18 месяцев за неповиновение.

Издание подчеркивает, что решение суда не будет означать для Торры невозможность занимать должность главы женералитата - правительства Каталонии.

Напомним, в прошлом году суд признал Торру виновным за отказ снять желтые ленты и баннеры в поддержку заключенных каталонских политиков со здания штаб-квартиры правительства Каталонии в Барселоне перед выборами 28 апреля.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что после Brexit для Украины появляется очень удобный момент чтобы вступить в Европейский Союз.