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Британская полиция изъяла трезубец из антитеррористического пособия

Британская полиция изъяла трезубец из антитеррористического пособия
16:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Британская полиция извинилась за внесение украинского трезубца в антитеррористическое пособие.

Британская полиция изъяла трезубец из антитеррористического пособия. Таким образом Лондон выполнил требование украинского посольства. Об этом указано в разъяснении полиции к данному пособию

В контртеррористическом управлении прокомментировали данную ситуацию тем, что многие организации в своей символики элементы национальных символов в связи с чем, они и попали к данному справочнику.

Британская полиция заявила, не собиралась обижать Украину, поскольку имеет с нею тесные отношения. Там отметили, что решение убрать трезубец из пособия было принято после того, как произошла встреча представителя МИД королевства с представителями украинской стороны. 

Британия в очередной раз сожалеет за оскорбление символики Украины

Контртеррористическое управления полиции Великобритании пояснило, что целью данного пособия было проинформировать правоохранителей о ряде знаков и символов, которые они могут увидеть. 

В тоже время в ведомстве подчеркнули, что это не означает, что упомянутые организации, составляют террористическую и даже криминальную угрозу. 

Напомним, в силу законопроект о Brexit может вступить уже в четверг, 23 января.

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Великобритания, Посольство Украины, Трезубец.
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