Новости мира:Британская полиция извинилась за внесение украинского трезубца в антитеррористическое пособие.

Британская полиция изъяла трезубец из антитеррористического пособия. Таким образом Лондон выполнил требование украинского посольства. Об этом указано в разъяснении полиции к данному пособию

В контртеррористическом управлении прокомментировали данную ситуацию тем, что многие организации в своей символики элементы национальных символов в связи с чем, они и попали к данному справочнику.

Британская полиция заявила, не собиралась обижать Украину, поскольку имеет с нею тесные отношения. Там отметили, что решение убрать трезубец из пособия было принято после того, как произошла встреча представителя МИД королевства с представителями украинской стороны.

Контртеррористическое управления полиции Великобритании пояснило, что целью данного пособия было проинформировать правоохранителей о ряде знаков и символов, которые они могут увидеть.

В тоже время в ведомстве подчеркнули, что это не означает, что упомянутые организации, составляют террористическую и даже криминальную угрозу.

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