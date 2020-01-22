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Британия в очередной раз сожалеет за оскорбление символики Украины

Британия в очередной раз сожалеет за оскорбление символики Украины
18:14 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Новости мира:Брэндон Льюис пояснил действия Британии по отношению к трезубцу тем, что национальной символикой часто пользуются праворадикальные группы.

Британский министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис в очередной раз выразил сожаление по поводу оскорбления украинского народа внесением трезубца в антитеррористическое пособие британской полиции, но пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы.

Видео его выступления в британском парламенте в среду обнародовало посольство Украины в Великобритании в Twitter, пишет "Европейская правда".

По словам Льюиса, британская полиция четко заявила, что сожалеет из-за оскорбления, которое могло быть вызвано включением украинского трезубца во внутренний учебный документ.

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"Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться при выполнении своих обязанностей. Как было исчерпывающе сказано в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют интереса с точки зрения противодействия терроризму", - сказал он. 

"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в качестве своей идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в пособие", - добавил Льюис.

Он подчеркнул: Британия признает, что трезубец является государственным гербом Украины и имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа, и искренне сожалеет, что оскорбила украинцев.

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Как сообщалось ранее, в документе полиции Великобритании по борьбе с терроризмом в разделе о знаках и символах праворадикальных групп в перечне татуировок приведен малый герб Украины с подписью "Украинский трезубец (националистический)".

На эту публикацию отреагировал посольство Украины в Великобритании и МИД с требованием удалить оскорбительную публикацию.

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Правительство Британии заверило украинскую сторону в том, что не имеет целью оскорблять Украину, но признало, что оскорбление было нанесено. Представитель правительства Британии в заявлении о включении малого герба Украины в антитеррористическое пособие британской полиции не дало ответа на вопрос, удалят ли из него трезубец.

Украина заявила, что считает недостаточным заявление Великобритании о трезубце в антитеррористическом пособии и требует исключить из него украинский государственный символ.

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Украина, Великобритания, Трезубец, Брендон Льюис.
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