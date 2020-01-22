Новости Украины:В США призывают Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию уважать суверенитет Украины.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter по случаю Дня Соборности.

"В День Соборности Украины мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах её международно признанных границ, включая Крым и Донбасс, а также её территориальные воды", - заявили американские дипломаты.

В Украине сегодня отмечают День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (Злуки) Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.

У #ДеньСоборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом, а також її територіальними водами.https://t.co/uAWBWGaTVT — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2020

Напомним, Владимир Зеленский считает, что достичь единства можно только в том случае, если мы будем сильными.