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В США призывают Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины

В США призывают Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины
12:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В США призывают Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию уважать суверенитет Украины.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter по случаю Дня Соборности.

"В День Соборности Украины мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах её международно признанных границ, включая Крым и Донбасс, а также её территориальные воды", - заявили американские дипломаты.

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В Украине сегодня отмечают День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения (Злуки) Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что достичь единства можно только в том случае, если мы будем сильными.

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Украина, Посольство США, День Соборности Украины.
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