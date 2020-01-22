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Осужденный в Малайзии украинец возвращается домой (Фото)

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Осужденный в Малайзии украинец возвращается домой (Фото)
15:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Гражданину Украины, приговоренному к смертной казни в Малайзии, отменили приговор.

Украинцу Роману Золотареву, приговоренному к смертной казни в Малайзии, отменили приговор, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своем Twitter-аккаунте.

"Были проведены телефонные разговоры с консулом Посольства Украины в Малайзии, подготовлены письма и обращения в соответствующие правозащитные институты Малайзии. Я также лично обращалась к председателю комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали Бину Исмалилу с просьбой содействовать освобождению украинца", - написала Денисова.

"Именно благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотареву был отменен", - добавила она.

Экс-участник шоу "Х-фактор" Золотарев выехал из Украины в Бразилию на заработки, однако был вынужден вернуться из-за отмены договоренности с работодателем. По пути назад он по просьбе незнакомых людей согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи.

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Несмотря на это, во время пересадки в международном аэропорту г. Куала-Лумпур Золотарев был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 года Высший суд г. Шах-Алам приговорил его к смертной казни через повешение.

На данный момент Золотарев уже вернулся в Украину и встретился со своей семьей, уточнила Денисова, и поблагодарила всех, кто присоединился к освобождению.

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Украина, Малайзия, Людмила Денисова, Роман Золотарев.
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