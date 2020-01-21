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Денисова обеспокоена состоянием заключенных в оккупированном Крыму

Денисова обеспокоена состоянием заключенных в оккупированном Крыму
20:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Людмила Денисова обсудила с главой ОБСЕ о незаконно удерживаемых украинцев в оккупированном Крыму и возвращения их на Родину живыми.

Омбудсмен призвала председателя ОБСЕ Эди Раму применить все рычаги влияния ради восстановления прав граждан Украины и скорейшего возвращения их на Родину живыми.

12 незаконно удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму украинцев находятся в критическом состоянии.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила на встрече с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албании Эди Рамой, сообщается на странице омбудсмена в Facebook.

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По словам Денисовой, она сообщила председателю ОБСЕ, что по состоянию на 17 января 2020 года удалось вернуть на Родину только 35 граждан Украины, которые находились в плену в Российской Федерации.

В то же время 115 украинских политзаключенных еще до сих пор находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

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Среди указанных граждан Украины есть такие, которые содержащихся в заключении уже более 5 лет подряд. 86 человек – это крымские татары, которым инкриминируется организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, организация деятельности экстремистской организации, членство в запрещенной в Российской Федерации организации «Хизб ут-Тахрир».

При этом Денисова обратила внимание Рамы на то, что некоторые граждане Украины находятся в критическом состоянии и требуют срочного обследования и оказания квалифицированной медицинской помощи.

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«В частности, это Алимов Рефат, Аметов Эрнес, Выговский Валентин, Джеппаров Арсен, Дудка Владимир, Каримов Алим, Шумков Александр, Виктор Шур, которые удерживаются на территории Российской Федерации, и Абдулгазиєв Тофик, Гафаров Джемиль, Сулейманов Эскендер, Шейхалиєв Рустем, которые содержатся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым», - написала омбудсмен.

Она призвала Раму применить все рычаги влияния ради восстановления прав граждан Украины и скорейшего возвращения их на Родину живыми.

Также Денисова призвала действующего председателя ОБСЕ усилить совместное давление международного сообщества на РФ с целью выполнения ею норм международного права, уважения прав и свобод человека и гражданина.

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Россия, Крым, ОБСЕ, РФ, Людмила Денисова, Эди Рама.
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