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Денисова призывает европейских партнеров отреагировать на нарушения Россией прав украинцев в Крыму

Денисова призывает европейских партнеров отреагировать на нарушения Россией прав украинцев в Крыму
14:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Людмила Денисова призывает представителей ООН, ОБСЕ и Совета Европы отреагировать на вопиющие нарушения Россией прав пятерых украинцев.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает компетентных представителей ООН, ОБСЕ и Совета Европы отреагировать на вопиющие нарушения Россией прав пятерых украинцев - Рустема Шейхалиева, Владлена Абдулкадырова, Тофика Абдулгазиева, Джемиля Гафарова и Олега Приходько. Об этом украинский омбудсмен написала в социальной сети Facebook.

"Рустам Шейхалиев, Владлен Абдулкадыров помещены в психиатрическую больницу, Олег Приходько изолирован от внешнего мира, Тофик Абдулгазиев и Джемиль Гафаров оставлены умирать в СИЗО", - сообщила Денисова. Она отметила, что все эти факты установлены за последние сутки.

Омбудсмен уточнила, что Шейхалиев и Абдулкадыров помещены в психиатрическую больницу с круглосуточным видеонаблюдением для проведения психиатрической экспертизы, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем.

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"Олега Приходько обвиняют в совершении еще одного преступления, что в будущем дает основания суду ужесточить меру наказания. Он полностью изолирован от внешнего мира, поскольку ему отказано в свиданиях с женой, а все судебные заседания проводятся в закрытом режиме - туда допускают только адвоката. Также к нему до сих пор не допустили священника", - сообщила она.

Также она уточнила, что Гафарову отказано в отмене решения суда первой инстанции о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Омбудсмен напомнила, что крымский татарин имеет хронические заболевания почек, а также страдает ишемической болезнью сердца. По ее словам, учитывая состояние его здоровья, решение суда может стать фатальным для гражданина Украины и привести к смерти.

Кроме того, Абдулгазиева, у которого на днях выявили заражение крови, после длительного пребывания в психиатрической больнице, снова помещен в ту же общую камеру.

"Призываю верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака, комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович и представителей всех дипломатических миссий использовать все механизмы, возможности, полномочия, ресурсы и отреагировать на все эти вопиющие факты нарушения прав граждан Украины, чтобы не допустить необратимых последствий для их здоровья, а кого-то спасти от смерти", - подчеркнула Денисова.

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В феврале 2019 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме Приходько в селе Орехово Сакского района Крыма. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько увезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

9 октября сотрудники ФСБ провели обыск в доме активиста и задержали его, 10 октября задержали его жену.

В отношении Приходько оккупанты открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 (подготовка террористического акта) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переработка или ремонт взрывных устройств) УК РФ.

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27 марта прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". 27-29 марта российские силовики задержали 23 крымских татар, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Среди них были Абдулгазиев, Шейхалиев, Абдулкадыров и Гафаров. Против них возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

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Все по теме:

Крым, ООН, ОБСЕ, Омбудсмен, Людмила Денисова, Оккупированный полуостров.
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