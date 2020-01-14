Севастополь сохранит особый статус до деоккупации

Новости Украины:Особый статус Севастополя сохранится в Конституции до деоккупации Крыма.

В проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти предлагается все же оставить за Севастополем особый правовой статус. Об этом сообщил в Facebook представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

В доработанном проекте закона о внесении в Конституцию изменений в отношении децентрализации Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица. В предыдущем варианте законопроекта такого упоминания не было.

Кориневич подчеркнул, что в команде президента по-прежнему остаются на позиции, что никакие города в Украине не должны иметь специального статуса. Но пока Крым и Севастополь оккупированы и вместе упоминаются в резолюциях международных организаций, было решено оставить Севастополю особый статус, чтобы сохранять постоянство позиции и не дать повода для пропаганды, что якобы Украина "забыла" про Севастополь.

13 декабря прошлого года законопроект об изменениях в Конституцию в связи с децентрализацией был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским.

В Слуге народа отмену спецстатуса Севастополя объясняли тем, что после выхода России из договора о Черноморском флоте он потерял смысл.