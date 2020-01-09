"Власти" Крыма хотят наладить железнодорожное сообщение с Белоруссией

Новости Украины:в оккупированном Крыму могут уже через два года наладить железнодорожное сообщение с Белоруссией, Казахстаном и Азербайджаном.

В оккупированном Крыму начали думать над тем, чтобы запустить поезда из полуострова в Белоруссию, Казахстан и Азербайджан. Такими мыслями поделился подконтрольный РФ вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Он заявил, что в ближайшие два года может быть налажено железнодорожное сообщение с рядом стран. А именно с Белоруссией, Казахстаном и Азербайджаном. Такое заявление он сделал во время своего интервью для росСМИ.

По его словам, решение данного вопроса будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза и СНГ "по разъяснению выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении".

Напомним, Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря 2019 года, запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту.