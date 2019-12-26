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В посольстве США осудили запуск российских поездов в Крым

В посольстве США осудили запуск российских поездов в Крым
14:42 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:25 декабря в оккупированный Крым прибыл первый поезд из Российской Федерации.

Посольство США в Украине осудило открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.

С таким заявлением дипломатическая миссия США выступила в четверг, 26 декабря.

"Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении посольства в Twitter.

В ЕС назвали открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украина открыла дело за проезд российского поезда по Крымскому мосту

23 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым и запустил движение по мосту: по железной дороге через Крымский мост он отправился на рельсовом автобусе из оккупированной Керчи в Тамань.

25 декабря росСМИ сообщили, что первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь прибыл в Крым. Время в пути заняло 43 часа 25 минут.

Украина возбудила дело за проезд российского поезда "Крымским мостом".

Напомним, по Крымскому мосту прошел первый поезд, который следовал из Санкт-Петербурга в Севастополь.

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Крым, Поезд, Санкт-Петербург, Крымский мост, Оккупированный полуостров.
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