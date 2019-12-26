В посольстве США осудили запуск российских поездов в Крым

Новости Украины:25 декабря в оккупированный Крым прибыл первый поезд из Российской Федерации.

Посольство США в Украине осудило открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.

С таким заявлением дипломатическая миссия США выступила в четверг, 26 декабря.

"Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении посольства в Twitter.

В ЕС назвали открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

23 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым и запустил движение по мосту: по железной дороге через Крымский мост он отправился на рельсовом автобусе из оккупированной Керчи в Тамань.

We join Ukrainian and other European partners in condemning Russia’s launch of train service between Russia and Crimea. Russia’s latest move demonstrates blatant disrespect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 26, 2019

25 декабря росСМИ сообщили, что первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь прибыл в Крым. Время в пути заняло 43 часа 25 минут.

Украина возбудила дело за проезд российского поезда "Крымским мостом".

Напомним, по Крымскому мосту прошел первый поезд, который следовал из Санкт-Петербурга в Севастополь.