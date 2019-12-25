Из Петербурга в Севастополь: по Крымскому мосту прошел первый поезд

Новости Украины:Скорый поезд Таврия, который отправился из российского Санкт-Петербурга в аннексированный Россией Крым, находился в пути 33 часа.

По Крымскому мосту прошел первый поезд, который следовал из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Пассажирский поезд проходил железнодорожный участок моста примерно 30 минут. Машинист замедлил ход состава, чтобы пассажиры смогли разглядеть мост, сообщают российские СМИ.

Сообщается, что поезд №7/8 выехал из Московского вокзала в Санкт-Петербурге 23 декабря и должен был прибыть в Севастополь 25 декабря в 8:25 (по киевскому времени).

В РФ заявили о завершении строительства Крымского моста. 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился первый поезд, время в пути которого составит 43,5 часа. 24 декабря, отправился первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа.

По железнодорожному мосту через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд, состоящий из 14 купейных и спальных вагонов, общей вместимостью 882 пассажира. Протяженность Крымского моста - 19 км. Мост соединяет незаконно аннексированный Крым с РФ.

В июле 2018 года на Крымском мосту уложили первые рельсы. Движение по мосту через Керченский пролив для легкового и пассажирского транспорта оккупанты открыли 16 мая 2018 года. Движение большегрузов разрешено с 1 октября.

Как сообщалось, 23 декабря Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. По железной дороге моста он отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.