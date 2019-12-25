Украина открыла дело за проезд российского поезда по Крымскому мосту

Новости Украины:Прокуратура АРК открыла уголовное производство в связи с запуском поезда из РФ в Крым.

Прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала в среду уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией "Гранд-Экспресс" (РФ), которая организовала перевозку пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры АРК, событие квалифицируется как незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (часть 1 статьи 332 Уголовного кодекса Украины).

"В ходе досудебного расследования будет предоставлена правовая оценка незаконным действиям должностных лиц компании перевозчика, а также незаконному запуску железнодорожного сообщения между РФ и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", - отмечается в сообщении.

Ранее 25 декабря росСМИ сообщили, что первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, прибыл в Крым, время в пути заняло 43 часа 25 минут.

"Состав следует по новому маршруту, он проследовал в объезд территории Украины, в ночь на 25 декабря он пересек Крымский мост", - отмечалось в сообщении.

Как сообщалось, 23 декабря Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. По железной дороге моста он отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.