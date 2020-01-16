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С 9 февраля изменится порядок пересечения админграницы с Крымом

С 9 февраля изменится порядок пересечения админграницы с Крымом
11:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Госпогранслужба

Новости Украины:Правила упростят для подростков до 16 лет и граждан, оформляющих паспорт.

С 9 февраля изменится порядок пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом детьми в возрасте до 16 лет.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, с 9 февраля вступают в силу изменения к утвержденному правительственным постановлением порядку, касающиеся выезда на временно оккупированную территорию Украины и въезда из нее граждан Украины в возрасте до 16 лет.

Согласно изменениям, с 9 февраля выезд на ВОТУ детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей (родители (усыновители), опекуны, попечители или иные законные представители) или уполномоченных ими лиц. "Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых (одного из родителей или уполномоченных ими лиц). В таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно", - пояснили в ГПСУ.

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Отмечается, что выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

"Въезд на ВОТУ граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и выезд из ВОТУ лиц, которые выезжали с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом (подразделением) ГМС", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГПСУ отметили, что изменениями предусмотрено, что выезд на ВОТУ и въезд из нее граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

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Крым, Админграница с Крымом, Оккупированный полуостров.
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