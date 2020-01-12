Посол рассказал о схемах РФ по отправке судов из оккупированного Крыма в Турцию

Новости Украины:РФ использует мошеннические схемы, отправляя судна из Крыма в Турцию.

Россия в условиях запрета Турции на морское сообщение с портами оккупированного Крыма использует мошеннические схемы при отправлении судов, в частности, отключая навигацию и подделывая документы.

Об этом сказал посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью UATV.

"Не буду отрицать, действительно, какие-то компании осуществляют перевозки. Но есть официальная позиция турецкой стороны – запрещено сообщение с портами оккупированного Крыма. Они закрыты для морского сообщения. Те случаи, которые, к сожалению, порой случаются, не имеют систематического характера. Они происходят в связи с мошенническими схемами", - подчеркнул Сибига.

По его словам, чтобы осуществлять такие провокационные действия, на судах отключают навигацию, подделывают документы, при заходе в турецкие порты указывают, что судно прибыло с территории России, без обозначения захода в порты оккупированного Крыма.

Он добавил, что посольству известны названия, владельцы этих судов, об их перемещении информируется турецкая сторона с целью реагирования, есть намерение инициировать проведение консультаций с турецкой стороной.

"Конечно, что осуществляются проверки, но имеет место мошенническая схема, которая требует совместных усилий, в частности правоохранительных органов двух стран. Наверное, мы также будем инициировать проведение консультаций с турецкой стороной с целью усиления эффективности нашего совместного противодействия по таким случаям. И никакого паромного сообщения нет, все это – проявления гибридной войны", - сказал дипломат.

Как сообщалось, в ноябре появилась информация, что между оккупированным Крымом и Турцией заработала паромная переправа. В Министерстве иностранных дел Турции опровергли эту информацию.