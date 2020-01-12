Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Задержание убийц Окуевой: подробности
Задержание убийц Окуевой: подробности
Найти работу станет проще: Госслужба занятости запустила портал для безработных
Госслужба занятости запустила портал для безработных
Мавпы дома уверенно обыграли Николаев
Мавпы дома уверенно обыграли Николаев
Приготовим вкусно: рецепты традиционных блюд на Старый Новый год 2020
Приготовим вкусно: рецепты традиционных блюд на Старый Новый год 2020

Посол рассказал о схемах РФ по отправке судов из оккупированного Крыма в Турцию

Посол рассказал о схемах РФ по отправке судов из оккупированного Крыма в Турцию
18:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: turkey.mfa.gov.ua

Новости Украины:РФ использует мошеннические схемы, отправляя судна из Крыма в Турцию.

Россия в условиях запрета Турции на морское сообщение с портами оккупированного Крыма использует мошеннические схемы при отправлении судов, в частности, отключая навигацию и подделывая документы.

Об этом сказал посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью UATV.

"Не буду отрицать, действительно, какие-то компании осуществляют перевозки. Но есть официальная позиция турецкой стороны – запрещено сообщение с портами оккупированного Крыма. Они закрыты для морского сообщения. Те случаи, которые, к сожалению, порой случаются, не имеют систематического характера. Они происходят в связи с мошенническими схемами", - подчеркнул Сибига.

По его словам, чтобы осуществлять такие провокационные действия, на судах отключают навигацию, подделывают документы, при заходе в турецкие порты указывают, что судно прибыло с территории России, без обозначения захода в порты оккупированного Крыма.

Моравецкий о "Северном потоке 2": Было бы лучше, чтобы этот проект никогда не начался

Он добавил, что посольству известны названия, владельцы этих судов, об их перемещении информируется турецкая сторона с целью реагирования, есть намерение инициировать проведение консультаций с турецкой стороной.

"Конечно, что осуществляются проверки, но имеет место мошенническая схема, которая требует совместных усилий, в частности правоохранительных органов двух стран. Наверное, мы также будем инициировать проведение консультаций с турецкой стороной с целью усиления эффективности нашего совместного противодействия по таким случаям. И никакого паромного сообщения нет, все это – проявления гибридной войны", - сказал дипломат.

В Турции надеются на постоянное прекращение огня в Сирии и Ливии

Как сообщалось, в ноябре появилась информация, что между оккупированным Крымом и Турцией заработала паромная переправа. В Министерстве иностранных дел Турции опровергли эту информацию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Россия, Андрей Сибига, Оккупированный Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 13 января
02 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
03 Легенда бокса высказался касательно шансов Лопеса в бою с Ломаченко
04 Снимок смерти: ученые из BBSRC зафиксировали удивительное явление
05 Что необходимо знать предпринимателям: новые правила для ФОПов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Горящая Австралия: число жертв увеличилось
Горящая Австралия: число жертв увеличилось
Вулкан пробудился: в столице Филиппин массовая эвакуация (видео)
Вулкан пробудился: в столице Филиппин массовая эвакуация
День в ООС: боевики опять стреляли из минометов
День в ООС: боевики опять стреляли из минометов
Елизавета II позвала принца Гарри и Меган Маркл на семейное совещание
Елизавета II позвала принца Гарри и Меган Маркл на семейное совещание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь