Меркель в Давосе заговорила о проблеме беженцев

Новости мира:Ангела Меркель выступила с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Предотвратить новую волну беженцев может борьба с терроризмом и помощь в развитии самым бедным и нестабильным странам.

Такое мнение выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы должны больше делать для того, чтобы не допустить миграции, чтобы сделать ее упорядоченной", - сказала Меркель.

По ее словам, нужно сделать все возможное, чтобы запустить мирные процессы, чтобы в бедных странах, таких как Мали и Нигер, не произошло полной дестабилизации из-за угрозы терроризма. Она считает необходимым наладить помощь этим африканским странам в борьбе с терроризмом по линии ООН.

Кроме того, Берлин намерен до 2024 года предоставить 600 млн евро для улучшения системы здравоохранения в ряде самых бедных стран.

По словам Меркель, нельзя допустить развития событий в Ливии по "сирийскому сценарию". Поэтому Берлин инициировал проведение в прошлое воскресенье международной конференции по этому вопросу.

Канцлер напомнила, что в 2015 году Германия и другие страны ЕС приняли много беженцев. "Ошибка была не в том, что мы приняли людей, оказавшихся на нашем пороге. Ошибкой было то, что мы не увидели этого раньше, что мы не создали условия, чтобы люди оставались дома", - убеждена канцлер.

Она призвала создать механизм предотвращения конфликтов и их урегулирования.