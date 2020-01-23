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"Новичок" всплыл в Болгарии

"Новичок" всплыл в Болгарии
18:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Прокуратура Софии уже выдала международный ордер на арест россиян с последующей их экстрадицией в Болгарию.

Генеральная прокуратура Болгарии объявила подозрение трем россиянам за попытку убийства владельца завода по изготовлению оружия Эмилиана Гебрева и еще двух человек.

Об этом сообщает The Sofia Globe со ссылкой на заявление ведомства.

"Генеральная прокуратура Болгарии объявила подозрение трем россиянам за попытку убийства владельца завода по изготовлению оружия Dunarit Эмилиана Гебрева и еще двух человек", - говорится в сообщении.

По словам прокуратуры, трое россиян в период с 28 апреля 2015 года по 4 мая 2015 года пытались убить указанных людей неустановленным фосфорно-органическим веществом.

"Новичок" попал в "черный список" ОЗХО

Отмечается, что само расследование попытки отравления Гебрева, его сына и бизнес-партнера было повторно открыто в конце 2018 года по подозрению использования вещества типа "Новичок", которое, в свою очередь, было использовано при отравлении Скрипалей в британском Солсбери.

Как сообщалось, Болгария начала расследование возможной связи между отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году и отравлением в 2015 году в Софии бизнесмена Эмилиана Гебрева.

4 марта 2018 года офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери и госпитализированы с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервный реагент "Новичок" российского происхождения.

Эмилиан Гебрев - известный в Болгарии бизнесмен, владелец компании "Дунарит" и одного из оружейных заводов. Он считает, что был отравлен в связи с интересом России к его оружейному заводу.

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Болгария, Новичок, София, Эмилиан Гебрев, Полиция Болгарии.
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