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Европарламент преодолел первый этап Brexit

Европарламент преодолел первый этап Brexit
21:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Bз 26 членов европарламентского комитета 23 проголосовали "за" и 3 - "против".

Комитет Европейского парламента (ЕП) по конституционным делам проголосовал явным большинством за ратификацию соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщила в Брюсселе пресс-служба ЕП.

"Комитет по конституционным делам согласился в четверг рекомендовать пленарной сессии (29 января 2020 года -прим. ред.) одобрить соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС", - говорится в коммюнике.

В нем сообщается, что из 26 членов европарламентского комитета 23 проголосовали "за" и 3 - "против". В документе уточняется, что депутаты приняли во внимание состоявшуюся ранее ратификацию соглашения британским парламентом и его одобрение королевой Елизаветой II.

Голосование состоялось после заявления председателя комитета Антонио Таяни и дебатов между координатором ЕП по переговорам о Brexit Ги Верхофстадтом и представителями политических фракций Европарламента.

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Дискуссия была посвящена преимущественно роли Европарламента в защите прав граждан в контексте Brexit и следующим этапам в действиях Великобритании как третьего государства и ЕС в составе 27 стран, которые скоро приступят к переговорам о будущих отношениях.

В четверг на брифинге в Еврокомиссии ее официальный представитель Эрик Мамер объявил: "Завтра, 24 января, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии".

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ЕС, Европейский союз, Европарламента, Brexit.
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