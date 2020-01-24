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Рютте: Проблему изменения климата нужно решать сейчас

Рютте: Проблему изменения климата нужно решать сейчас
05:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Марк Рютте: Я вижу в моей стране, что инвестиции растут из-за изменения в секторе энергетики, изменений климата.

Изменение климата – большая проблема, которую уже сейчас нужно взять под контроль.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время панельной дискуссии в Давосе "Как выжить в 21 веке".

“Почему такая насущная потребность действовать сейчас? Потому что мы, конечно, хотим снизить последствия нагрева нашей планеты и решать проблему выбросов углекислого газа, это понятно. Но одновременно есть и огромные экономические возможности, много новых рабочих мест. Я вижу в моей стране, что инвестиции растут из-за изменения в секторе энергетики, изменений климата. И именно поэтому нужна стратегия”, - заявил Рютте.

Он также подчеркнул, что очень важна поддержка общества.

“Мы к этой дискуссии в Нидерландах подключили всех подписантов большого климатического соглашения в прошлом году и сейчас его реализуем. И это также создаст рабочие места в будущем”, - отметил Рютте.

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По словам премьер-министра Нидерландов, благодаря искусственному интеллекту появляются новые возможности в различных сферах – от решения вопросов изменения климата к лечению онкозаболеваний.

Он также подчеркнул, что очень важно адаптировать систему образования к развитию искусственного интеллекта.

Напоминаем, 21-24 января в швейцарском Давосе проходит ежегодное заседание Всемирного экономического форума.

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Давос, Марк Рютте.
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