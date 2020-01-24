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Смертельный шторм в Испании: погибли 13 человек

Смертельный шторм в Испании: погибли 13 человек
06:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Испанское правительство соберется на экстренное совещание в связи с штормом.

Испанское правительство в пятницу соберется на экстренное совещание, чтобы обсудить влияние мощного шторма "Глория" в виде сильных дождей, ветра и волн.

Как сообщает Reuters, число жертв шторма выросло до 13.

В четверг вечером власти Каталонии подтвердили еще две смерти в результате непогоды. Во время рыбалки в прибрежном городке Аметлья-де-Мар в море выбросило мужчину. Еще одного нашли мертвым в собственной машине в Кабасе - там произошло наводнение. Еще четыре человека по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Премьер-министр Педро Санчес заявил журналистам после полета над пострадавшими районами восточной Испании, что сейчас важно объединение и совместное сотрудничество.

Шторм Глория: Испания сообщила о новых жертвах стихийного бедствия

По данным метеорологов, шторм начал отступать, но более сотни дорог остаются закрытыми, а десятки тысяч учеников не посещают школы.

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Испания, Шторм, Глория.
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