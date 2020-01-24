Смертельный шторм в Испании: погибли 13 человек

Новости мира:Испанское правительство соберется на экстренное совещание в связи с штормом.

Испанское правительство в пятницу соберется на экстренное совещание, чтобы обсудить влияние мощного шторма "Глория" в виде сильных дождей, ветра и волн.

Как сообщает Reuters, число жертв шторма выросло до 13.

В четверг вечером власти Каталонии подтвердили еще две смерти в результате непогоды. Во время рыбалки в прибрежном городке Аметлья-де-Мар в море выбросило мужчину. Еще одного нашли мертвым в собственной машине в Кабасе - там произошло наводнение. Еще четыре человека по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Премьер-министр Педро Санчес заявил журналистам после полета над пострадавшими районами восточной Испании, что сейчас важно объединение и совместное сотрудничество.

По данным метеорологов, шторм начал отступать, но более сотни дорог остаются закрытыми, а десятки тысяч учеников не посещают школы.