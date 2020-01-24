Лайчак: ЕС не готов к геополитическим изменениям в мире

Новости мира:Мирослав Лайчак: Евросоюз был вне геополитических изменений в мире.

Евросоюз оказался не готов к геополитическим изменениям, которые прошли в предыдущие года в мире.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в четверг во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Очевидно, что предыдущие пять лет были сложными. Мир изменился. Мультилатерализм подвергается атакам. Мы видим отход от обязательств, правил, принципов и договоренностей. И Евросоюз несколько был вне этого процесса. Мы должны были реагировать, но оказались не готовы к этому", - сказал словацкий министр.

Среди главных геополитических изменений он назвал волну миграции в 2015 году, Brexit в 2016-м, избрание Дональда Трампа президентом США в 2017 году.

"Европа является глобальным игроком, если мы в это поверим и найдем наше место в этом более жестком мире. И поэтому новая Еврокомиссия назвала себя геополитической", - объяснил Лайчак.

Как ранее сообщало агентство, президент Европарламента заявил о начале реформ в ЕС.