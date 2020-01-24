Меркель: Не хочу видеть снова двухполярный мир

Новости мира:Канцлер ФРГ Меркель рассказала об акцентах немецкого председательства в ЕС.

Германия ставит перед собой ряд задач во время своего председательства в ЕС во втором полугодии, среди которых - проведение саммита ЕС-Африка в Брюсселе и ЕС-Китай в немецком городе Лейпциг.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем выступлении в Давосе 23 января.

"Президентство Германии будет посвящено двум темам: во-первых, это саммит с африканскими странами в Брюсселе... Мы хотим впервые в сентябре организовать саммит с участием всех стран ЕС и Китая, в Лейпциге", - проинформировала канцлер.

Что касается "Черного" континента, то европейцы только выиграют, когда будут делать не для Африки, но вместе с Африкой, убеждена Меркель. Европа, по ее словам, должна реагировать на видение африканцами развития собственного континента, а не навязывать свое.

Она обратила внимание на то, что ЕС сейчас не имеет единой политики в отношении Китая. Меркель напомнила, что с 2013 года идет работа над соглашением по защите инвестиций, и хорошо было бы, чтобы её удалось завершить в этом году. Но для этого нужна "гибкость с обеих сторон". Очень важным кажется канцлеру также взаимодействие с Китаем в области защиты климата, в частности, в координации системы торговли квотами на выбросы, что могло бы дать шанс очень сильно продвинуться в направлении общей цели.

Среди других тем председательства ФРГ в ЕС Меркель назвала развитие биотехнологий и оцифровки, в частности, развитие 5G, ведь Европа "очень медленная" в этом вопросе и зависит в значительной степени от других производителей. Глава правительства также добавила, что европейцы должны принять решение, как в эпоху цифровых технологий обращаться с китайскими "предложениями" с точки зрения обеспечения собственной безопасности.

Также Германия будет выступать за многосторонность. Меркель "очень не хотела бы видеть снова двухполярный мир".

Как ранее сообщало агентство, канцлер Ангела Меркель в Давосе заявила, что Германия тратит миллиарды евро на развитие своей "зеленой" энергетики и меры защиты климата во всем мире и призывает всех искать совместные пути ради этой цели.