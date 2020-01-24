Скачать
Пятница, 24.01.2020
Итоги дня 23 января: Зеленский в Израиле и коронавирус в Китае
Итоги дня 23 января: Зеленский в Израиле и коронавирус в Китае
Меркель: Не хочу видеть снова двухполярный мир
Меркель: Не хочу видеть снова двухполярный мир
Вест Хэм принял неожиданное решение по Ярмоленко
Вест Хэм принял неожиданное решение по Ярмоленко
24 января - приметы и обряды на Федосеев день
24 января - приметы и обряды на Федосеев день

Меркель: Не хочу видеть снова двухполярный мир

Меркель: Не хочу видеть снова двухполярный мир
08:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Канцлер ФРГ Меркель рассказала об акцентах немецкого председательства в ЕС.

Германия ставит перед собой ряд задач во время своего председательства в ЕС во втором полугодии, среди которых - проведение саммита ЕС-Африка в Брюсселе и ЕС-Китай в немецком городе Лейпциг.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем выступлении в Давосе 23 января.

"Президентство Германии будет посвящено двум темам: во-первых, это саммит с африканскими странами в Брюсселе... Мы хотим впервые в сентябре организовать саммит с участием всех стран ЕС и Китая, в Лейпциге", - проинформировала канцлер.

Что касается "Черного" континента, то европейцы только выиграют, когда будут делать не для Африки, но вместе с Африкой, убеждена Меркель. Европа, по ее словам, должна реагировать на видение африканцами развития собственного континента, а не навязывать свое.

Она обратила внимание на то, что ЕС сейчас не имеет единой политики в отношении Китая. Меркель напомнила, что с 2013 года идет работа над соглашением по защите инвестиций, и хорошо было бы, чтобы её удалось завершить в этом году. Но для этого нужна "гибкость с обеих сторон". Очень важным кажется канцлеру также взаимодействие с Китаем в области защиты климата, в частности, в координации системы торговли квотами на выбросы, что могло бы дать шанс очень сильно продвинуться в направлении общей цели.

Меркель в Давосе заговорила о проблеме беженцев

Среди других тем председательства ФРГ в ЕС Меркель назвала развитие биотехнологий и оцифровки, в частности, развитие 5G, ведь Европа "очень медленная" в этом вопросе и зависит в значительной степени от других производителей. Глава правительства также добавила, что европейцы должны принять решение, как в эпоху цифровых технологий обращаться с китайскими "предложениями" с точки зрения обеспечения собственной безопасности.

Также Германия будет выступать за многосторонность. Меркель "очень не хотела бы видеть снова двухполярный мир".

Как ранее сообщало агентство, канцлер Ангела Меркель в Давосе заявила, что Германия тратит миллиарды евро на развитие своей "зеленой" энергетики и меры защиты климата во всем мире и призывает всех искать совместные пути ради этой цели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, ЕС, Ангела Меркель, ФРГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Простая привычка, за которую ваше тело скажет вам "спасибо"
02 ТОП-8 невинных гигиенических привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье
03 В Раде хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов
04 Иран пока не принял решение касательно "черных ящиков" самолета МАУ
05 Хербст: Nord Stream 2 могут не запустить и через два года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Холод &quot;накрывает&quot; все: прогноз погоды 24 января
Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
В Германии запретили правоэкстремистскую группировку
В Германии запретили правоэкстремистскую группировку
Рютте: Проблему изменения климата нужно решать сейчас
Рютте: Проблему изменения климата нужно решать сейчас
Эпидемия в Китае: Huawei пришлось перенести крупнейшую конференцию
Эпидемия в Китае: Huawei пришлось перенести крупнейшую конференцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь