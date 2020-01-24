Грузовик с 39 трупами: виновник будет отправлен в Британию для разбирательства

Новости мира:Имон Харрисон, обвиняемый в торговле людьми, а также в других иммиграционных преступлениях, будет экстрадирован из Ирландии в Британию.

Водитель грузовика, разыскиваемый в связи с выявлением 39 тел в рефрижераторном контейнере в Эссексе, будет экстрадирован из Ирландии в Британию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Имон Харрисон разыскивается по обвинению в торговле людьми и иммиграционных преступлениях, а также по 39 пунктам обвинения в непредумышленном убийстве.

Его экстрадиция была одобрена в Высоком суде Дублина в пятницу, после того, как был выдан европейский ордер на его арест.

В субботу в Дублинском порту был изъят грузовик, который, по мнению полиции, мог доставить трейлер с 39 людьми в Зеебрюгге.

Харрисон, как утверждается, доставил контейнер в порт Зеебрюгге в Бельгии, а затем подписал уведомление о его отправке.

Тела 39 мужчин, женщин и подростков были обнаружены в трейлере в промышленном парке в Грейси рано утром 23 октября.

Все жертвы позже были идентифицированы как выходцы из Вьетнама.

Еще один человек, Морис Робинсон, обвиняется по 39 пунктам обвинения в непредумышленном убийстве, сговоре с целью торговли людьми и отмывании денег.