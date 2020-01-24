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Смертоносный вирус из Китая: Британия собирается принять меры

Смертоносный вирус из Китая: Британия собирается принять меры
15:03 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:В Великобритании проведут заседание для обсуждения и решения вопроса по смертоносному коронавирусу из Китая.

Чрезвычайный комитет правительства Великобритании созовут сегодня, чтобы обсудить смертоносную вспышку коронавируса в Китае.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

На заседание соберутся старшие министры, в то время как в Великобритании не существует подтвержденных случаев вируса, заявил пресс-секретарь премьер-министра.

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Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок накануне предупредил о большой вероятности возникновения случаев заражения в стране. Однако он настаивал, что Великобритания хорошо подготовлена к борьбе с проблемой.

Хэнкок будет председательствовать на заседании. Министры внутренних дел, иностранных дел, а также министры по вопросам транспорта, образования и общин были вызваны на заседание. Премьер Борис Джонсон не будет присутствовать.

9 человек в Великобритании ожидают результатов тестирования на коронавирус, еще 5 получили подтверждение отсутствия у них вируса, симптомы которого похожи на простуду - лихорадка, чихание и кашель. 

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Меры безопасности усилены в некоторых аэропортах Великобритании, куда прибывают пассажиры из городов, в которых выявлена вспышка вируса.

На сегодняшний день в Китае из-за инфицирования вирусом погибло 26 человек. В 10 городах китайской провинции Хубэй введен специальный режим. 

Как сообщалось, в Финляндии обнаружили двух пациентов с подозрением на коронавирус.

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Китай, Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус, Мэтт Хэнкок.
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