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Хакеры во второй раз атаковали Грецию

Хакеры во второй раз атаковали Грецию
16:10 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: unsplash.com

Новости мира:Стелиос Петсас заявил, что DDoS-атака "привела к сбою в работе нескольких правительственных сайтов".

Официальные сайты премьер-министра Греции, национальной полиции и пожарной службы и нескольких важных министерств были временно отключены в результате кибератаки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Представитель правительства Стелиос Петсас заявил, что DDoS-атака "привела к сбою в работе некоторых веб-сайтов". Он сказал, что были успешно применены контрмеры. Сейчас правительственные сайты работают в обычном режиме.

Кибератаки на МИД Австрии продолжаются

Наряду с вебсайтом премьер-министра, целями атаки, которая произошла в четверг вечером, были сайты министерств общественного порядка, внутренних дел, иностранных дел и торгового флота, а также греческой полиции и пожарной службы.

Это была вторая кибератака на правительственные сайты менее чем за неделю. Ответственность за первую атаку взяла на себя группа хакеров из Турции.

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Греция, Кибератака, Стелиос Петсас.
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