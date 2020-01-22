Кибератаки на МИД Австрии продолжаются

Новости мира:Австрия, по словам главы МИД, до сих пор находится под ударом кибератак, начавшихся в январе.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил в среду, что кибератаки против его ведомства, начавшиеся с января, продолжаются.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF, об этом министр рассказал, докладывая перед депутатами нижней палаты парламента Австрии.

По словам Шалленберг, атака, которая до сих пор продолжается, является массивной, однако никаких утечек данных из министерства пока не обнаружено.

О кибератаке на МИД Австрии было сообщено 3 января. Тогда речь шла о возможном вмешательстве иностранных государств. Однако сейчас, по словам Шалленберга, нет достаточных доказательств, чтобы говорить о том, откуда исходит кибератака.

Москва опровергла сообщения СМИ о том, что след может привести к России.

Большая команда экспертов работает круглосуточно, чтобы восстановить безопасность данных, добавил глава МИД Австрии. По его словам, сотрудничество происходит не только с другими министерствами, но и на европейском уровне.