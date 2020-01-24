"Убил и снял на видео": В Германии раскрыли детали преступления

Новости мира:Полиция Германии выдвинула свои возможные причины убийства семьи в городе Штарнберг.

Полиция Германии раскрыла детали убийства семьи в городе Штарнберг, которое произошло 12 января. Сначала следователи предполагали, что это семейная драма, но оказалось, что это умышленное убийство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Тела 21-летнего парня и его родителей были найдены в их доме в Штарнберге, федеральная земля Бавария. Сначала следователи предположили, что парень убил родителей и застрелился.

Сегодня на пресс-конференции полиция сообщила, что в совершении преступления признался 19-летний знакомый погибшего парня.

Также был арестован 18-летний сообщник стрелка, который отвез его на место преступления. Он также дал код для входной двери.

Один из подозреваемых пытался пустить полицию по ложному следу: тело сына переместили в постель с пистолетом и накрыли.

В доме главного подозреваемого найден целый арсенал оружия, включая боевое оружие и вещества, которые можно было использовать для производства взрывчатых веществ и боеприпасов.

Убийца также сделал видеозапись на месте преступления. "Подробное описание и восстановленное видео с мобильного телефона на месте преступления, которое снял сам 19-летний подозреваемый, подтверждают его признание", - сказал представитель полиции.

Напомним, сегодня в немецком городке Рот-ам-Зее произошла массовая перестрелка, в результате которой погибли шесть человек. Вероятнее всего, причиной стал семейный конфликт.