Французы снова вышли на улицы: правительство приняло пенсионную реформу (Фото)

Новости мира:Жители Франции вышли на протесты в связи с одобрением скандального проекта пенсионной реформы Макрона.

Правительство Франции одобрило противоречивый проект пенсионной реформы, несмотря на протесты, продолжающиеся по всей стране уже в течение семи недель.

Об этом сообщает Voice of America.

"Десятки тысяч французов вышли на улицы в пятницу на очередной день протестов, на фоне того, что правительство обнародовало свой противоречивый проект по реформированию пенсионной системы страны", - говорится в сообщении.

Правительство планирует заменить 42 отдельных пенсионных плана для разных категорий работников, которые существуют сегодня, единой системой и ввести минимальную пенсию. Министр здравоохранения Агнес Бузин, ответственная за проведение реформ, заявила, что реформа предоставит всем французам одинаковые пенсионные права.

Правительство утверждает, что реформа является жизненно важным фактором для борьбы со старением населения.

Как отмечается, французское правительство в некоторых случаях отступило от предыдущих планов: например, исключило из проекта норму о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Далее законопроект пойдет в парламент, в котором имеет большинство центристская партия президента Эммануэля Макрона, поэтому парламент почти наверняка его примет.

Как сообщалось, французские профсоюзы выражают несогласие с предложенной правительством пенсионной реформой. Согласно планам правительства, во Франции предлагают оставить минимальный возраст выхода на пенсию 62 года, но для получения полной пенсии необходимо будет работать до достижения так называемого года "выравнивания", что составит 64 года.

В правительстве объясняют, что целью фактического повышения возраста выхода на пенсию на два года необходимость сбалансировать бюджет пенсионных выплат.

Чтобы граждане работали на два года дольше, правительство предлагает ввести систему поощрений и бонусов. При этом будет гарантироваться минимальный размер пенсии в 1000 евро для тех, у кого будет минимальный стаж.