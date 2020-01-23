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В Швейцарии произошли столкновения между полицией и противниками Давосского форума

В Швейцарии произошли столкновения между полицией и противниками Давосского форума
10:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:

В Цюрихе полиция с применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль разогнала участников акции протеста против Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию Цюриха, трое из протестовавших, которые использовали пиротехнику и бросались бутылками, были арестованы полицейскими.

В результате применения демонстрантами петард был ранен прохожий. Кроме того, один полицейский был госпитализирован, хотя причины госпитализации правоохранители не уточняют.

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Отмечается, что в демонстрации, которая была предварительно согласована с местными властями, приняли участие несколько сотен человек. Протестовавшие не только выступали против проведения форума в Давосе, расположенного примерно в 150 километрах от Цюриха, но и призывали ускорить действия в борьбе с изменениями климата.

В полиции уточнили, что, несмотря на призывы организаторов акции к неприменению насилия, некоторые из ее участников зажигали петарды и бросались ими в прохожих, а также разрисовывали витрины магазинов, нанеся ущерб "на тысячи швейцарских франков".

Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) в этом году собрал около 3 тыс. участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств. Мероприятия продлятся до 24 января.

Напомним, ожидается, что самая успешная европейская компания повысит эффективность и качество украинской железной дороги.

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Полиция, Швейцария, Протесты, Давос, Всемирный форум.
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