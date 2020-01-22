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"Инвестиционная няня" и налоговые каникулы: чем Зеленский завлекал инвесторов в Давосе

"Инвестиционная няня" и налоговые каникулы: чем Зеленский завлекал инвесторов в Давосе
18:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Зеленский анонсировал запуск госпрограммы по поддержке крупных инвесторов.

Украина запустит программу государственной поддержки для крупных инвесторов, а также освободит победителей конкурсов по приватизации госпредприятий от необходимости платить налог на прибыль в течение пяти лет.

Об этом во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил президент Владимир Зеленский, который призвал инвестировать в украинскую экономику.

"Мы подготовили новую программу, которая называется Investment nanny ("инвестиционная няня" – ред.). Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 миллионов долларов или больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, investment nanny. Менеджер, который разговаривает на пяти языках и в формате "24 на 7" этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема. У вас будет контакт с этим менеджером и не будет никаких проблем", - сказал он.

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Победители конкурсов по приватизации государственных предприятий, по словам президента, могут рассчитывать на значительное послабление налогового бремени, если вложат в купленные активы от 10 млн долларов.

"Первые два года всем инвесторам, которые придут в приватизацию и вложат от 10 миллионов долларов, мы предоставляем налоговые каникулы. Вы не будете платить пять лет налог на прибыль", - сказал Зеленский.

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Как сообщалось ранее, в сентябре прошлого года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год. Страна для достижения цели роста валового внутреннего продукта в ближайшие пять лет должна привлечь 50 млрд долл. инвестиций.

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Инвестиции, Давос, Владимир Зеленский.
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