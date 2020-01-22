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"Окаменевшему миру остро не хватает чуда": Зеленский призвал инвестировать в Украину

"Окаменевшему миру остро не хватает чуда": Зеленский призвал инвестировать в Украину
18:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский в Давосе указал на уязвимость нынешней архитектуры мира и призвал инвестировать в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказался за необходимость переосмысления и обновления правил международной безопасности.

"…нынешняя архитектура мира уязвима. А существующие институты не всегда работают так эффективно, как этого требует настоящее. Мир нуждается в переосмыслении и обновлении правил, особенно - международной безопасности. Мир не может быть сплоченным только в Фейсбук, когда репостит выступление Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или сбитого украинского Боинга в Иране. Но означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Потому что для большинства, через неделю это уже теряет актуальность, а в ленту уже стучится новый, громкий информационный повод", - сказал он во время своего выступления в среду в Давосе.

Также Зеленский во время выступления призвал международных инвесторов стать "архитекторами успеха новой Украины"

"Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Главным драйвером для экономического развития является возможность получать прибыль. И мы одна из немногих стран, которая сейчас позволяет зарабатывать столь высокий доход на инвестированный капитал. Сегодня мы недоинвестированные и недолюбленные", - сказал он.

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Зеленский призвал инвесторов вкладывать в Украину. "Сегодня прагматическому и окаменевшему миру остро не хватает чуда. А мировая экономика, которая находится на грани нового глобального кризиса, нуждается в экономическом чуде. Украина – это именно то место, где случаются чудеса. И моя цель, чтобы в учебниках, рядом с кейсами Японии, Южной Кореи и Сингапура появилась Украина. Поэтому, присоединяйтесь!", - сказал он.

Президент указал, что новая украинская власть создает равные правила игры для всех, очищает судебную систему, диджитализирует процессы, воплощает жизненно важные реформы и принимает жизненно важные законы.

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"У нас есть все, чтобы стать успешной страной. Благоприятные климатические условия, очень выгодное географическое положение, неисчерпанный аграрный и индустриальный потенциал, и наш самый ценный ресурс – невероятно креативные и очень талантливые люди, входящие в топ-50 по рейтингу Human Capital Indeх", - отметил он.

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Инвестиции, Швейцария, Давос, Владимир Зеленский.
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