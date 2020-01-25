Я не при делах: Во Франции приговорили к тюрьме бывшего вербовщика террористов

Новости мира:Как заявили власти Парижа, Мурад Фарес, в прошлом вербовщик радикалов, был приговорен к 22 годам тюремного заключения.

Бывший вербовщик террористов Мурад Фарес был приговорен в Париже к 22 годам тюрьмы за подстрекательство десятков молодых людей до поездки в Сирию и за руководство группой франкоязычных боевиков там.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Мурад Фарес был задержан в августе 2014 года в Турции и через месяц был передан Франции.

Он был связан с террористическими группировками, в том числе ИГИЛ. Он играл весомую роль в вербовке молодых французов в Страсбурге и Тулузе, а также в содействии отправке их в Сирию. Сам Фарес также находился в Сирии с 2013 года.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал ,что "помогал нескольким людям пересечь границу", но утверждал, что не занимался этим постоянно. По его словам, он также участвовал в логистике террористических организаций, но не возглавлял боевиков.