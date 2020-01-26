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В столице Финляндии в 2019 году на дорогах не погиб ни один пешеход

В столице Финляндии в 2019 году на дорогах не погиб ни один пешеход
11:13 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В 2019 году на дорогах Хельсинки не было зафиксировано ни одного смертельного случая с участием пешеходов.

В столице Финляндии в 2019 году не зафиксировано ни одного смертельного ДТП с участием пешеходов.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на финское издание Helsingin Sanomat.

Так, по данным полиции, это первый год без летальных случаев среди пешеходов с 1960 года, когда дорожно-транспортные происшествия стали официально фиксироваться.

По неофициальным данным, в последний раз ни один пешеход не пострадал на дорогах Хельсинки в далеком 1908 году. Всего в прошлом году в столице Финляндии было зафиксировано три случая со смертельным исходом на дорогах: двое погибших были мотоциклистами, еще один человек умер за рулем автомобиля.

Транспортные службы сообщают, что подобная статистика связана с новыми правилами ограничения скорости: сейчас автомобилям разрешено передвижение жилыми центральным улицам со скоростью 30 км / ч, по главным улицам - 40 км / ч, более отдаленными - 50 км / ч.

Недалеко от Киева в аварии погибла женщина

Всего в ДТП в Хельсинки 2019 пострадали 400 человек, из которых 80 были пешеходами. В ноябре прошлого года в патрульной полиции Украины сообщили, что за 10 месяцев 2019 на украинских дорогах произошло почти 130 000 дорожных аварий, в результате которых погибли 2716 человек.

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Хельсинки, ДТП, Авария, Финляндия.
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