Недалеко от Киева в аварии погибла женщина

Новости Украины:В Киеве на Броварском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла женщина.

В субботу вечером недалеко от Киева на Броварской трассе случилась авария, один автомобиль перевернулся, а второй отбросило в кювет. Вследствие инцидента погибла женщина, сообщает "Информатор".

Предварительно, автомобиль Renault на высокой скорости ехал из Броваров в столицу, но потерял управление и "перелетел через разделительный газон на встречную полосу". После этого авто влетело в бок Kia и перевернулся.

"К сожалению, пассажирка Kia погибла на месте. Также в больницу с травмами различной степени тяжести доставили еще одного пассажира Kia и водителя Renault. Причины аварии устанавливает следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, полиция проводит служебное расследование дорожно-транспортного происшествия с участием правоохранителей в пгт Белая Церковь, в результат которого пострадал местный житель.