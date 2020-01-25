На Киевщине полицейские сбили мужчину: подробности происшествия

Новости Украины:В Белой Церкви автомобиль патрульных сбил мужчину на переходе, полиция проводит служебное расследование

Полиция проводит служебное расследование дорожно-транспортного происшествия с участием правоохранителей в пгт Белая Церковь, в результат которого пострадал местный житель

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"В пгт Белая Церковь, на ул. М. Грушевского, автомобиль группы реагирования патрульной полиции совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на местного жителя 1988 года рождения. Сотрудники полиции начали оказывать пострадавшему неотложную помощь и вызвали врачей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. На место происшествия вызвали сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР) для документирования ДТП, по данному факту будет открыто уголовное производство.

В свою очередь руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов назначил служебное расследование инцидента.