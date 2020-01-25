Скачать
Суббота, 25.01.2020
"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своем "последнем пункте" на посту президента
"Ключики от новой Украины": Зеленский рассказал о своем "последнем пункте" на посту президента
Оккупанты осуществляют воздушную разведку в зоне ООС
Оккупанты осуществляют воздушную разведку в зоне ООС
Биатлон: результаты сингл-микста в Поклюке 25.01.20
Биатлон: результаты сингл-микста в Поклюке 25.01.20
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 26 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 26 января

На Киевщине полицейские сбили мужчину: подробности происшествия

На Киевщине полицейские сбили мужчину: подробности происшествия
15:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kv.npu.gov.ua

Новости Украины:В Белой Церкви автомобиль патрульных сбил мужчину на переходе, полиция проводит служебное расследование

Полиция проводит служебное расследование дорожно-транспортного происшествия с участием правоохранителей в пгт Белая Церковь, в результат которого пострадал местный житель

 Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"В пгт Белая Церковь, на ул. М. Грушевского, автомобиль группы реагирования патрульной полиции совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на местного жителя 1988 года рождения. Сотрудники полиции начали оказывать пострадавшему неотложную помощь и вызвали врачей", - сказано в сообщении.

Смертельное ДТП на Львовщине: легковушка сбила пенсионера

Отмечается, что пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. На место происшествия вызвали сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР) для документирования ДТП, по данному факту будет открыто уголовное производство.

В свою очередь руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов назначил служебное расследование инцидента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Киевская область, Белая Церковь, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках
02 Украинская армия получила улучшенные танки Т-72
03 В Укроборонпроме не обнаружили поврежденных корпусов БТР-4Е
04 Татьянин день (день студента) 2020: оригинальные поздравления в стихах
05 Зеленский: Украине сейчас нужен такой премьер, как Гончарук
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Зима сдает позиции: прогноз погоды на выходные
Просит не мешать: Венедиктова обратилась к соратникам Порошенко
Венедиктова обратилась к соратникам Порошенко
&quot;Мне 42 года&quot;: подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)
"Мне 42 года": подборка цитат Зеленского в день его рождения (Фото)
До сих пор &quot;бабочки&quot; в животе: Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения (Фото)
До сих пор "бабочки" в животе: Елена Зеленская поздравила мужа с днем рождения (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь