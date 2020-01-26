Новый год под угрозой срыва: Париж и Рим отменяют мероприятия из-за эпидемии в Китае

Новости мира:Париж и Рим отменяют празднования китайского Нового года из-за распространения коронавируса.

Парижская китайская ассоциация отменила парад в честь Нового года по китайскому календарю из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сказала в воскресенье мэр Парижа Анна Идальго, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я встречалась с китайской общиной в Париже. Они очень эмоциональны и обеспокоены, и они решили отменить парад, который был запланирован на этот день на Площади Республики", - сказал Идальго.

Город Бордо на юго-западе Франции в субботу также отменил запланированные празднования китайского Нового года, чтобы ограничить риск заражения и как жест поддержки жертвам в Китае, сказал его мэр.

В воскресенье Китай заявил, что число погибших от вируса возросло до 56, а 1975 человек заразились.

Было подтверждено множество случаев за границей, в том числе во Франции, где были инфицированы три человека, все граждане Китая. Двое находятся в больнице в Париже, один в Бордо.

Празднование китайского Нового года в Риме, первоначально назначенное на 2 февраля, также перенесено на будущее, сообщила пресс-секретарь китайской общины в городе.

"Все сообщество согласилось с тем, что празднование следует отложить, потому что есть люди, которые болеют, и это не тот случай, чтобы праздновать", - сказала Люсия Кинг.