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Дипломаты с секретом: Из Болгарии выдворили двух шпионов РФ

Дипломаты с секретом: Из Болгарии выдворили двух шпионов РФ
11:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости мира:Прокуратура Болгарии заявила, что двоих россиян которые занимались шпионажем выдворили из страны.

Сотрудник посольства РФ в Софии и сотрудник российского торгпредства собирали сведения, содержащие государственную тайну, сообщила прокуратура Болгарии. Теперь россияне выдворены из страны. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

ИД Болгарии 24 января вызвал российского посла. Ему вручили ноты об объявлении дипломата персоной нон грата, а сотрудника торгпредства - нежелательным лицом. МИД России назвал решение Софии "откровенно недружественным и провокационным", идущим "вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений".

"Никаких вразумительных доказательств в обоснование этого решения предъявлено не было", - заявили в МИД РФ.

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В свою очередь, МИД Болгарии в заявлении пояснил, что получил письма из прокуратуры республики касательно двух граждан России. По версии ведомства, те собирали информацию, содержащую государственную тайну. Досудебное производство в отношении россиян было прекращено, поскольку они обладают дипломатическим иммунитетом, отмечается в заявлении болгарской стороны.

София в октябре 2019 года выслала сотрудника российской дипмиссии, который проигнорировал просьбу покинуть Болгарию по результатам расследования, подтвердившего, что он занимался шпионажем в государстве Евросоюза. Россия в декабре выдворила болгарского дипломата в качестве ответной меры. МИД РФ сослался на принцип взаимности.

Как сообщалось ранее, МИД РФ угрозами "ответных мер" отреагировало на выдворение двух дипломатов из Болгарии.

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Болгария, Россия, РФ.
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