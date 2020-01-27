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Эпидемия в Китае: Нидерландцев пытаются вернуть домой

Эпидемия в Китае: Нидерландцев пытаются вернуть домой
17:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Нидерландов планируют эвакуацию 20 граждан из Китая.

В Нидерландах рассматривают возможность эвакуации 20 своих граждан из-за вспышки коронавируса в китайском Ухане.

Об этом сообщает NOS.

"Министерство иностранных дел изучает возможности эвакуации двадцати граждан Нидерландов из китайского города Ухань из-за вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся консультации с другими странами-членами ЕС и властями Китая относительно выезда граждан Нидерландов.

Как известно, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что источником коронавируса могут быть животные.

Второе подозрение: В Канаде заявили о новом случае заражения коронавирусом

Случаи заболевания уже подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, РФ, Франции, Австралии, Камбодже.

По последним данным, в результате заболевания скончались 80 человек, а количество инфицированных составляет 2744 человека.

Коронавирусы – это большое семейство респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса является лихорадка и затрудненное дыхание.

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Китай, Нидерланды, Эвакуация, Вирус, Коронавирус.
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