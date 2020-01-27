СМИ: Послы ЕС поддержали решение о расширении санкций против РФ

Новости мира:ЕС расширит санкции против России из-за проведения "выборов" в оккупированном Крыму.

Комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение расширить санкции против Российской Федерации из-за проведения так называемых "местных выборов" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает польское агентство PAP.

"Послы ЕС поддержали предложение расширить санкции, касающиеся аннексии Россией Крыма", - отметил дипломат ЕС.

В частности, расширение санкций связано с проведением "местных выборов" в оккупированном Россией Крыму. В санкционный список попадут несколько физических лиц, которым будет запрещен въезд в Европейский Союз, а их активы подлежат замораживанию.

Это решение требует единства всех членов ЕС. Дипломатические источники в ЕС сообщают, что введение новых санкций до сих пор блокировалось Кипром, власти которого надеялась, что смогут заставить ЕС подготовить более жесткие санкции против Турции из-за бурильных работ по добыче газа и нефти в территориальных водах Кипра.

Между тем, сегодня Кипр отозвал свои замечания, чтобы можно было ввести дополнительные санкции в связи с аннексией Крыма Россией.

Как сообщил в микроблоге Twitter польский корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк, 28 января ЕС добавит имена 7 человек в список людей, против которых введены ограничительные меры из-за подрыва территориальной целостности Украины.

Как сообщалось ранее, 11 сентября 2019 года Верховная Рада приняла заявление "О непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь" (№ 2119).

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал глав внешнеполитических ведомств стран - членов Евросоюза рассмотреть возможность расширения персональных санкций после проведения Россией так называемых "местных выборов" в оккупированном Крыму.